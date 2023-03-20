Получившие ранения солдаты ВСУ вынуждены часами стоять в очередях за справками в военкоматах. Военные называют это "издевательством".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Боец по имени Дмитрий рассказал журналистам, что очередь выстраивается с 5 утра и уже к 6 в ней выстраивается уже около 100 человек.

"Я проверял. Потому что я тогда приехал в 5 утра записываться, вышел 80-тым", - говорит Дмитрий.

Военный родом из Лисичанска в июне получил первое ранение. Позже был ранен снова, и теперь проходит комиссии чтобы получить справку об обстоятельствах получения травмы.

Одна из ключевых проблем в работе комиссий - полностью "бумажный" документооборот, в рамках которого документы "из одного кабинета в другой нужно носить руками".

В командовании медицинских сил ВСУ заявили ТСН, что начали процесс оцифровки документов.

Напомним, ранее в NYT рассказали о реабилитации военных в киевской психбольнице Павлова.

Ранее мы писали о том, как военнослужащий Мирослав Откович рассказал в Facebook об ужасном состоянии дел во Львовской клинике амбулаторно-поликлинической помощи Минобороны Украины.