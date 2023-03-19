В Сети появилось видео о том, как военком позвонил украинскому солдату на передовой на мобильный телефон, чтобы уличить его в уклонении от службы.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Самое примечательное в этом сюжете то, что предполагаемый "уклонист" находится в окопе под Бахмутом.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Бахмут остается эпицентром боевых действий, за сутки ВСУ отбили 83 атаки.

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