Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 19 марта. По данным ведомства, за прошедшие сутки были отбиты 83 атаки. Эпицентром боевых действий остается Бахмут

Сводка Генштаба ВСУ опубликована в Фейсбуке.

Бои шли в северной части Бахмута, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Богдановка.

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступал в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях бои шли в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую пытались штурмовать 15 раз.

За минувшие сутки россияне нанесли 11 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Россия в конце марта планирует перебросить подкрепления под Угледар.

Как писала "Страна", в Минобороны Украины опровергли отправку под Бахмут необученных мобилизованных, назвав подобную информацию в СМИ "российскими нарративами".

Тем временем война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

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