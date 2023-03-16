Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов в Донецкой области, которыми оказались две жительницы Краматорска. Одна из них - медсестра боевого подразделения теробороны ВСУ.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

СБУ задержали женщин во время выполнения ими разведывательной задачи, их уже взяли под стражу.

По данным СБУ, женщины "сливали" РФ позиции украинских военных под Бахмутом.

Они следили за базированием, перемещением и снабжением Сил обороны, корректировали обстрелы украинской инфраструктуры, находясь на связи с разведкой РФ. Контрразведчики СБУ задержали их во время выполнения очередной задачи.

Сын одной из задержанных служит в разведывательном подразделении 1-го армейского корпуса южного военного округа РФ. Через него их, по версии СБУ, и завербовали.

Ранее мы сообщали, что в Украине приговорили к 14,5 годам тюрьмы работника спецслужбы, который "сливал" ФСБ данные о своих коллегах.

Также мы писали, что в Днепропетровской области сотрудники прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении военнослужащих ВСУ.