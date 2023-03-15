"Главе правительства "ДНР" Виталию Хоценко сообщили о подозрении в организации вывоза украинского зерна в РФ.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

По данным СБУ, Хоценко среди прочего выполнял задачи из Москвы "по материально-техническому обеспечению боевиков, участвующих в вооруженной агрессии против Украины", а также он "отвечает за вывоз украинского зерна, угля и гранита из Мариупольского порта в страну-агрессор".

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы или террористической организации.

С 2013 года Хоценко работал на должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края РФ. 12 сентября 2019 года занял пост директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

Назначен "премьер-министром ДНР" в июне прошлого года.

Ранее мы писали, что "глава" назначенной россиянами "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции "Укрпочты" получили подозрения от СБУ.

Также мы сообщали, что СБУ сообщила о подозрении главе следкома РФ Быстрыкину.