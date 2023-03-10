СБУ заявила о задержании экс-директора "Антонова" Сергея Бычкова и начальника безопасности Нетесова.

Об этом сообщила спецслужба в Фейсбуке.

Сообщается, что действия задержанных привели к уничтожению самолета "Мрия".

Следствие считает, что перед полномасштабным вторжением РФ чиновники не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию Гостомельского аєропорта для подготовки для его защиты.

А это привело к захвату аэропорта и окружающих населенных пунктов и уничтожению самолета.

Им сообщили о подозрении в ч. 2 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий).

Чиновникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им угрожает 15 лет заключения.

Напомним, в прошлом году СБУ раскрыла детали расследования дела об уничтожении АН-225 "Мрия" в Гостомеле. Спецслужба выясняла, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.

Также сообщалось, что в прошлом году в мае СБУ задержала ведущего инженера с "Антонова" за поддержку российской агрессии.