Власти Украины опровергли, что бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов находится под следствием, о чем ранее сообщали СМИ.

Об этом заявили в Государственном бюро расследований (ГБР), отвечая на запрос украинской службы BBC.

"В производстве следователей ГБР уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность Баканова не находятся, о подозрении последнему не объявлялось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в ГБР не поступали", - сообщили в бюро.

Служебная проверка, о которой упоминается в заявлении ГБР, была назначена немедленно после отставки Баканова летом прошлого года. О ее окончании стало известно в начале февраля, а результаты проверки не были опубликованы по причине наличия в этих документах секретных материалов.

Кроме того, близкий к Баканову собеседник BBC рассказал, что проверка показала отсутствие в действиях бывшего главы СБУ состава преступления.

Ранее издание "НВ" сообщало, что против Ивана Баканова расследуют производство, которое касается потери приграничных территорий на юге страны в начале российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что отстранил Баканова после задержания экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича.

"Мне доложили об операции ГБР по пособникам врага. ГБР и СБУ задержали бывшего главу управления СБУ по Крыму. Собрано достаточно доказательств его предательства", - сказал Зеленский.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский отстранил Ивана Баканова от руководства СБУ с очень жёсткой формулировкой - по статье 47: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Напомним, 19 июля прошлого года парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ.