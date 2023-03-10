СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников погибших украинских военных. Они за "вознаграждение" обещали "договориться" о получении единовременной денежной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины ликвидировала мошенническую схему в Одесской области. Задержан мошенник, который выманивал деньги у родных украинских воинов, погибших во время полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 10 тысяч долларов у близких родственников погибшего военнослужащего.

"За эту сумму мошенники "гарантировали" беспрепятственное получение пакета документов, необходимых для оформления компенсации. Организатор схемы "убеждал", что "решит" этот вопрос якобы с помощью собственных связей среди должностных лиц одной из воинских частей", - добавляют в СБУ.

Чтобы заставить потерпевших отдать деньги, злоумышленники оказывали психологическое давление и угрожали "бюрократическими препятствиями". Правоохранители задержали организатора преступной схемы при получении им половины "оговоренной" суммы от брата погибшего.

Пока фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Ранее в Измаиле задержали замкомандира батальона Нацгвардии, который вымогал деньги у вдовы погибшего военного.

"Страна" также рассказывала, как летом злоумышленники выманивали деньги у родных и близких военнослужащих, рассказывая, что те попали в плен, и предлагая помощь за немаленькие деньги. Так, за телефонный разговор с "пленным" они просили 10-50 тысяч гривен, за освобождение из "плена" - 50-200 тысяч гривен, за перевозку тела погибшего – до 10 тысяч гривен. СБУ задержала мошенников.