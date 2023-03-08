Следственный эксперимент со стрельбой на столичных Осокорках, который анонсировало ГБР на завтра, может проводиться по делу о расстреле в марте 2022 года на блокпосту бывшего заместителя начальника Киевского СБУ Дмитрия Демьяненко.

Такое предположение высказал в Фейсбуке журналист Виталий Губин.

"Здравая логика нас берет за руку и тычет носом: таки (своеобразно, но…) идет расследование по делу о расстреле бывшего замначальника Киевского СБУ Дмитрия Демьяненко. Тот самый случай, когда на блокпосту полицейские вальнули человека. Широко размотана версия, что наводку на него давал бывший глава УДО Владимир Дахновский. И последний, узнав о результатах (и, возможно, вкурив уровень ошибки в объекте) тоже почил в бозе – сердце не выдержало", – написал он.

Напомним, 6 марта Государственное бюро расследований предупредило, что 9 марта в Киеве на Осокорках будет проводить следственный эксперимент со стрельбой.

Как мы писали прошлой весной, в начале марта 2022 года журналист Владимир Бойко сообщил, что бойцы полка полиции "Миротворец" расстреляли автомобиль "Тойота", который не остановился на блокпосту. За рулем был Дмитрий Демьяненко.