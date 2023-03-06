В Киеве 9 марта на Осокорках Государственное бюро расследований (ГБР) будет проводить следственный эксперимент со стрельбой. Жителей предупреждают о звуках выстрелов и возможных усложнениях движения.

Об этом сообщает КГГА.

"Проведение следственного эксперимента с применением стрелкового оружия запланировано 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120-й Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район)", - говорится в сообщении.

В связи с этим людей просят не паниковать и по возможности не находиться в указанном районе, также может быть ограничено дорожное движение.

Напомним, ранее власти Киева заявили, что у них есть план действий на случай повторного наступления войск РФ на город.

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