В Киеве вывели на улицы 184 машины для уборки снега и предотвращения гололеда
В Киеве 6 марта с утра для обработки улиц противогололедными средствами и уборки снега работает 184 единицы техники.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами, а также уборка снега. Работают 184 единицы техники и 152 человека из 25 бригад по ручной уборке "Киевавтодора". Дворы и придомовые территории убирают работники управляющих компаний", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в понедельник утром.
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