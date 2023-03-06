В Киеве 6 марта с утра для обработки улиц противогололедными средствами и уборки снега работает 184 единицы техники.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами, а также уборка снега. Работают 184 единицы техники и 152 человека из 25 бригад по ручной уборке "Киевавтодора". Дворы и придомовые территории убирают работники управляющих компаний", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в понедельник утром.

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