В воскресенье, 5 марта, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой снег и дождь со снегом, возможны сильные порывы ветра.

Об этом пишет Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Ночью в западных и северных областях ожидается небольшой снег, днем в Карпатском регионе возможен небольшой снег с дождем, на остальной территории Украине без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с.

На западе Украины ночью -1...-5 градусов, днем будет 0...+5 градусов.

В южной части страны ночью ожидается 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, возможны кратковременные дожди.

В восточных регионах столбики термометров покажут ночью -2...+3 градусов, днем будет +3...+6 градусов.

В центральных областях страны ночью -1...-5 градусов, днем +1...+6 градусов.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Киеве ночью -3...-5 градусов, днем +1...+3 градусов, возможен дождь.

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