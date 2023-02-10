В пятницу, 10 февраля, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями и без осадков. После морозной ночи днем существенно потеплеет.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На дорогах сегодня местами гололед. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура днем от -3 до +2. Ночью был мороз -10...-12.

В Киеве сегодня днем обещают температуру около 0 градусов.

В Карпатах, в пределах Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской области охраняется угроза схода лавин, предупреждают синоптики.

Прогноз погоды на 10 февраля 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что морозы в Киеве ослабеют уже на этих выходных 11-12 февраля. С потеплением придут осадки, понижение атмосферного давления, порывистый ветер, пишет она.

Солнечные дни, которые порадовали украинцев, на этой неделе обеспечивало действие антициклона Элизабет.





Напомним, что ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется классическая зима со снегом и морозом.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.