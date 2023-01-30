С 4 февраля, ближе к следующим выходным, в Украину вернется "классическая зима" со снегом и морозом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня снег и мокрый снег ожидается в западных областях, к вечеру осадки прогнозируют на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине. Также мокрый снег или небольшие дожди ожидаются завтра в Крыму, Запорожье, Донбассе и Луганщине.

Остальные территории Украины будут пребывать в сухой воздушной массе.

Кроме того, в понедельник на западе и севере Украины ожидается более сильный ветер, временами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. "Температура воздуха в большинстве областей Украины пока особенно не меняется: ночью небольшой, максимум умеренный мороз, днем от 2 мороза до 2 тепла", – отметила Диденко.

В Киеве 30 января большая часть суток будет без существенных осадков. Однако завтра вечером в столицу придет атмосферный фронт со снегом. Также усилится ветер.

В ближайшую ночь температура воздуха будет достигать -3...-5 градусов мороза, завтра днем 0...+1 градус.

По словам синоптика, с 4 февраля, ближе к следующим выходным, атмосфера обещает "классическую зиму" – снег и мороз.

На выходных циклон Ян принес в Украину мокрый снег и дожди.

Накануне появились фото и видео последствий снегопада в Одессе, где упали деревья и оборвались провода.