В субботу, 28 января, циклон по имени Jan принесет мокрый снег и дожди в южные регионы Украины. А, в воскресенье, 29 января, Jan сдвинется на Приазовье, поэтому осадки распространятся еще на восточные области и часть Днепропетровщины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале.

На остальной территории Украины на выходных ожидаются туманы, то есть будет без существенных осадков.

Температура воздуха в ночные часы будет ниже нуля, ожидается -2...-7 градусов. В течение дня столбики термометров будут преимущественно вблизи нуля.

В Киеве 28-29 января серьезные осадки маловероятны. Ночью будет -2...-5 градусов, в дневные часы ожидается от -2 до +1. На дорогах будет скользко.

С понедельника, 30 января, постепенно будут увеличиваться осадки, зайдут атмосферные фронты с запада и северо-запада Европы. Местами пойдет снег и мокрый снег.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в феврале.

Также сообщалось, что в Киеве в январе установлено больше температурных рекордов, чем за весь 2022 год.