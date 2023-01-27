В школах Киева обучение после длинных зимних каникул возобновляется 30 января. 97% школ с укрытиями восстановят работу в смешанном формате онлайн/оффлайн, за парты сядут 177 тысяч школьников.

Об этом сообщили в КГГА.

"Во время зимних каникул в учебных заведениях проводились дополнительные работы по упорядочению убежищ. Сегодня там могут получить убежище более 189 тысяч человек – на 42 тысячи больше, чем в начале учебного года.

Проверили также готовность учебных заведений ко второму семестру. Особенно обращали внимание на поврежденные во время воздушных атак школы. Они готовы принимать учащихся: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей. Кроме того, провели работы, обеспечивающие качественное и бесперебойное подключение к интернету", - говорится в сообщении КГГА.

Также сообщается, что благодаря долгим зимним каникулам столичным школам удалось сэкономить на отоплении и расходах на электроэнергию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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