В среду, 8 февраля, в Украине будет облачная с прояснениями погода.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В Карпатах сегодня может идти небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем -1...-6, в Карпатах от -5...-10, на юге днем от -3 до +2.

В Киеве сегодня переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров в столице покажут от -2 до -4 мороза.

Прогноз погоды на 8 февраля 2023 год от Укргидрометцентра

Синоптики напоминают о снеголавинной опасности третьего уровня в Карпатах в пределах Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области.

Также из-за образования льда на реках возможен подъем воды. Это касается Днепра в Черниговской области, Десны в Черниговской области и Днестра в его горных притоках. Вдоль Верхнего Днепра и Десны наблюдается затопление некоторых приречных населенных пунктов и перелив воды через автодорогу.

Напомним, что ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется классическая зима со снегом и морозом.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.