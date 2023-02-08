Синоптики дали прогноз погоды на сегодня
В среду, 8 февраля, в Украине будет облачная с прояснениями погода.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
В Карпатах сегодня может идти небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем -1...-6, в Карпатах от -5...-10, на юге днем от -3 до +2.
В Киеве сегодня переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров в столице покажут от -2 до -4 мороза.
Прогноз погоды на 8 февраля 2023 год от Укргидрометцентра
Синоптики напоминают о снеголавинной опасности третьего уровня в Карпатах в пределах Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области.
Также из-за образования льда на реках возможен подъем воды. Это касается Днепра в Черниговской области, Десны в Черниговской области и Днестра в его горных притоках. Вдоль Верхнего Днепра и Десны наблюдается затопление некоторых приречных населенных пунктов и перелив воды через автодорогу.
Напомним, что ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется классическая зима со снегом и морозом.
Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.