Во вторник, 7 февраля, в Украине ожидается морозная погода. Ночью столбики термометров покажут от -6 до -12 градусов, а днем не поднимутся выше -2...-7 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале.

По ее словам, завтра "будет щипать за щеки и носы мороз". В западных и северных областях, местами в южных, а также в Винницкой области ожидается снег. На остальной территории будет без осадков.

Ветер во вторник ожидается умеренный, с северо-востока и севера. Сильный штормовой ветер прогнозируется в восточных областях и на юге, в морях будут высокие волны, рассказала Диденко.

Кроме того, ожидается гололедица, будет скользко, на дорогах возможна сложная ситуация, добавила синоптик.

В Киеве завтра пойдет снег. Ночью температура воздуха ожидается –5...-8 градусов, в течение дня будет –2...-5. Также на дорогах ожидается гололедица.

Ослабление морозов и потепление придут в Украину на следующей неделе, подытожила синоптик.

Напомним, сегодня в Украине пасмурная погода с небольшим морозом днем. На дорогах местами гололедица.

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