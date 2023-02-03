В канадском городке Валь-Дэспуар в провинции Квебек нашли мертвым сурка Фреда, который должен был предсказать приход весны 2 февраля, в День сурка. Организаторам традиционной церемонии на День сурка пришлось быстро искать замену покойнику.

Об этом сообщают канадские медиа.

Одни газеты пишут со ссылкой на организаторов праздника, что о смерти его главного участника стало известно за несколько часов до его начала. Другие рассказывают, что мероприятие уже началось, на него собрались много людей. Они ждали, когда организаторы разбудят животное, но сурок так и не проснулся.

Как бы там ни было, установлено, что животное издохло во время зимней спячки еще поздней осенью или в начале декабря. Фреду было девять лет.

По информации СМИ, организаторам пришлось срочно заменять Фреда ребенком в костюме сурка. Он предсказал, что весна в Канаде наступит через шесть недель.

День сурка отмечают в Канаде и США 2 февраля. Считается, что если сурок не видит своей тени и вылезает из норы, то весна будет ранней. Если зверь пугается, видя свою тень, и прячется обратно в нору, то весна будет поздней.

Между тем американский сурок Фил предсказал не скорое наступление весны в США.

В Украине харьковский сурок Тимка ІІІ тоже предсказал, когда в 2023 году придет весна.