В понедельник, 6 февраля, в Украине будет пасмурная погода с небольшим морозом днем.

Об этом говорится в Укргидрометцентре.

Временами сегодня будет идти небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0...-5. В Карпатах снег, температура -5...-10.

В Киеве пасмурно. Временами будет срываться снег. Дневная температура от -1 до -3.

Прогноз погоды на 6 февраля 2023 года от Укргидрометцентра

На Днепре, в верхней его части в Черниговской области, продолжается значительное затопление заплавы и частичное затопление некоторых приречных населенных пунктов. Также на реке Десна в Черниговской области может быть колебание уровня воды из-за ледовых явлений. В Корюковском районе это может спровоцировать перелив воды через автодорогу местного значения.

Ледовые явления, но без негативных последствий регистрируют в бассейнах рек Днестр и Западный Буг.

Напомним, что в Канаде сурок Фред умер во время зимней спячки и не смог предсказать погоду весной.

Также мы писали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину вернется классическая зима со снегом и морозом.