В пятницу, 3 февраля, в Украине облачная погода с небольшим снегом и дождем.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Синоптики обещают сегодня днем небольшой мокрый снег, на юге небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. В южной части утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье - южный, 5-10 м/с.

Температура днем от -1 до +4, в южной части +2...+7. В Карпатах в течение суток -3...-8.

В Киеве облачно, небольшой дождь. Дневная температура от 0 до +2.

Прогноз погоды на 3 февраля 2023 года от Укргидрометцентра

На Днепре в Черниговской области сохраняется угроза повышения воды в реке с затоплением приречных сел. Также ход льда на Десне в Черниговкой области может вызвать резкие колебания воды.

Карта угрозы повышения уровня воды на 3 февраля 2023 года

3 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в феврале.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.