В понедельник, 30 января, в Украине будет облачая погода. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня в юго-восточной части - местами небольшой мокрый снег и дождь, гололедица. Днем в западных и большинстве северных областей небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от -2 до +3. В Карпатах в течение суток -5...-10.

В Киеве сегодня днем около 0 градусов. Днем возможен небольшой мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 30 января 2023 года

В Черниговской области на участке Верхнего Днепра сохраняется угроза затопления отдельных приречных сел.

На участке Десны в Черниговской области будет происходить дальнейшее усиление ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 - 0,3 м в сутки и увеличение затопления поймы.

Напомним, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в феврале.