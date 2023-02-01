Местами снег и гололед. Синоптики дали прогноз на сегодня
В среду, 1 февраля, в Украине будет облачная погода. Временами может срываться снег с дождем.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На Закарпатье умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем от -2 до +3. В южной части и Закарпатье +1...+6. В Карпатах снег, температура днем -4...-9.
В Киеве сегодня днем может срываться снег с дождем. Дневная температура в пределах 0...+2.
Прогноз погоды 1 февраля 2023 года. Карта Укргидрометцентра
Подъем воды и колебание ее уровня из-за ледовых явлений будет наблюдаться на верхнем Днепре на территории Черниговской области. Там возможно затопление некоторых приречных сел.
Карта повышения уровня воды на 1 февраля 2023 года
Напомним, что ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется классическая зима со снегом и морозом. По ее прогнозу это произойдет уже с 4 февраля.
Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют уже второе подряд аномально жаркое лето в Европе.