В среду, 1 февраля, в Украине будет облачная погода. Временами может срываться снег с дождем.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На Закарпатье умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от -2 до +3. В южной части и Закарпатье +1...+6. В Карпатах снег, температура днем ​​-4...-9.

В Киеве сегодня днем может срываться снег с дождем. Дневная температура в пределах 0...+2.

Прогноз погоды 1 февраля 2023 года. Карта Укргидрометцентра

Подъем воды и колебание ее уровня из-за ледовых явлений будет наблюдаться на верхнем Днепре на территории Черниговской области. Там возможно затопление некоторых приречных сел.

Карта повышения уровня воды на 1 февраля 2023 года

Напомним, что ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется классическая зима со снегом и морозом. По ее прогнозу это произойдет уже с 4 февраля.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют уже второе подряд аномально жаркое лето в Европе.