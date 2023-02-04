В воскресенье, 5 февраля, синоптики прогнозируют снежную и морозную погоду. На дорогах Украины ожидается гололедица.

Об этом сообщает в Facebook Укргидрометцентр.

В регионах Украины небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет -5...-10 градусов. Днем столбики термометров покажут -1...-6 градусов. В восточных и южных областях страны ожидается около 0 градусов.

В Киевской области - облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Скорость северного ветра - 7-12 м/с.

В области ночью будет -5...-10 градусов мороза, днем -1...-6 градусов.

В Киеве ночью температура воздуха будет -5...-7 градусов, днем -2...-4 градусов.

По данным синоптиков, в Карпатах ночью ожидается -11...-16 градусов, днем -6...-11 градусов. Прогнозируется снег.

"Возможен сход лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - предупреждают в Укргидрометцентре.

В Крыму ночью прогнозируется -2...+3 градусов, днем +1...+6 градусов. Возможен дождь.

Ранее мы писали, что харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, что в 2023 году весна придет в середине марта и выбрал "овощ здоровья" - свеклу.

Также "Страна" сообщала, что в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в феврале.