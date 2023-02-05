В воскресенье, 5 февраля, в высокогорных Карпатах ударили 20-градусные морозы.

Об этом предупреждает Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook.

По состоянию на 08:00 на горе Поп Иван была облачная погода и сильный туман, видимость упала до 20 метров.

Кроме того, спасатели сообщают о порывах ветра до 14 м/с. Температура воздуха опустилась до -20 градусов.

"Внимание!!! Сложные погодные условия. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - предупреждают спасатели.

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют снежную и морозную погоду. На дорогах Украины ожидается гололедица. Температура воздуха ночью будет -5...-10 градусов. Днем столбики термометров покажут -1...-6 градусов. В восточных и южных областях страны ожидается около 0 градусов.

Ранее мы писали, что харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, что в 2023 году весна придет в середине марта и выбрал "овощ здоровья" - свеклу.

Также "Страна" сообщала, что температура воздуха в Украине в феврале в этом году будет в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы. Синоптики прогнозируют месячное количество осадков - 29-83 мм, что в пределах нормы.