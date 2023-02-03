В Украине 4 февраля испортится погода. Ухудшение погодных условий прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В обозначенных выше областях синоптики обещают значительный снег и метель (первый уровень опасности - желтый).

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

ГСЧС обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными на дороге, по возможности не планировать долгие поездки и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в феврале. Так, ожидается, что температура воздуха в Украине в феврале в этом году будет в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы. Кроме того, в феврале синоптики прогнозируют месячное количество осадков - 29-83 мм, что в пределах нормы.

Также сообщалось, что в Киеве в январе установлено больше температурных рекордов, чем за весь 2022 год.