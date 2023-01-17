В Узбекистане на фоне аномальных морозов до -20 начались перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Школьникам и студентам продлили зимние каникулы до 23 января, а работников переводят на удаленку.

В сети публикуют видео как местные жители готовят еду возле уличных костров.

В понедельник на фоне кризисной ситуации был уволен мэр (хоким) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Он занимал пост городского головы с 2018 года.

На фоне сильных морозов, установившихся в регионе, Туркменистан приостановил поставки газа в Узбекистан.

Как писала "Страна", в январе транзит российского газа через Украину упал до самого низкого уровня за все время независимости.

Тем временем теплая зима позволила Европе накопить рекордные запасы газа в подземных хранилищах. В Германии поставки российского газа не исключили в будущем. По словам премьера земли Саксония, заместителя главы партии ХДС Михаэля Кречмера, пока идет война, покупка российского газа не рассматривается, но в будущем Германии понадобится более дешевый газ, чем тот, который она сейчас получает из других источников.