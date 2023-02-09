В Украине завтра, 10 февраля, потеплеет. Днем будет от -3 до +2 градуса, а ночью 9-14 градусов мороза. При этом будет облачно и без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Хотя в Карпатах температура и может падать до -22.

На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Напомним, что в целом Укргидрометцентр прогнозировал февраль 2023 года теплее обычного.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как скандалы и отставки в украинской власти могут сказаться на ситуации на фронте.