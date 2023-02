Ученые в США предупреждают, что грибковые организмы приспосабливаются к новым условиям жизни в более теплой среде. Это чревато появлением новых опасных заболеваний.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Специалисты по инфекционным заболеваниям говорят, что средняя температура человеческого тела 36,6 градусов долгое время была слишком высокой для большинства грибков. Но вследствие глобального потепления некоторые грибы могут адаптироваться к большему тепловому стрессу, в том числе к условиям жизни внутри человеческого тела. Это показывают исследования. Изменение климата может создавать условия для расширения ареала распространения некоторых болезнетворных грибов.

"Поскольку грибы подвергаются более постоянному воздействию повышенных температур, существует реальная вероятность того, что некоторые грибы, которые ранее были безвредны, внезапно станут потенциальными патогенами", — сказал специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Алабамы в Бирмингеме Питер Паппас.

По словам экспертов в области общественного здравоохранения, смертность от грибковых инфекций увеличивается, отчасти из-за роста числа людей с ослабленной иммунной системой, которые более уязвимы для тяжелых грибковых заболеваний.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2021 году в США от грибковых инфекций умерли не менее 7000 человек, тогда как в 1970-х число ограничивалось сотнями. При этом существует мало эффективных и нетоксичных лекарств для лечения таких инфекций.

В видеоигре и сериале HBO "Одни из нас" грибок массово заражает людей и превращает их в чудовищных существ. Создатели сериала упоминают реально существующий род Ophiocordyceps, который включает виды, заражающие насекомых.

По словам экспертов по инфекционным заболеваниям, у людей не было никаких известных инфекций, вызванных Ophiocordyceps, но распространению грибов-убийц вследствие повышения температуры - вполне вероятный вариант развития событий в реальной жизни. Потепление может подтолкнуть другие грибы к лучшей адаптации к человеческому организму и их распространению.

Январское исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что более высокие температуры могут побуждать некоторые болезнетворные грибки развиваться быстрее, чтобы выжить.

Исследователи из Университета Дьюка вырастили 800 поколений криптококков, группы грибков, которые могут вызывать тяжелые заболевания у людей уже при 30 градусах. Оно показало, что криптококки легко адаптируются к теплым условиям.

Криптококковые инфекции могут быть смертельными, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно во всем мире умирают не менее 110 000 человек от инфекций головного мозга, вызванных грибками Cryptococcus.

Еще один опасный грибок, Candida auris, также, по-видимому, адаптировался к более высоким температурам.

Некоторые потенциально смертельные грибы, обнаруженные в почве, в том числе Coccidioides и Histoplasma, значительно расширили свой ареал в США с 1950-х годов. Повышение температуры и другие изменения окружающей среды, связанные с изменением климата, могли сыграть роль в этом распространении.

Всемирная организация здравоохранения определила Cryptococcus, Coccidioides, Histoplasma и Candida auris как грибковые патогены, представляющие наибольшую угрозу для людей.

