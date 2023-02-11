В ночь на воскресенье, 12 февраля, по всей территории Украины синоптики прогнозируют мокрый снег. На дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Укргидрометцентра.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, возможны порывы ветра до 15-20 м/с, в связи с чем объявлен первый – желтый – уровень опасности.

По данным синоптиков, 12 февраля столбики термометров покажут -2…+3 градуса, в южной части и Закарпатье – до +6 градусов. В Карпатах ожидается -4...-9 градусов. Температура ночью -1...-6 градусов.

В Киеве и области облачно с прояснениями.

На дорогах столицы синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью по области -1...-6 градусов, днем столбики термометров покажут -2...+3 градуса.

В Киеве ночью ожидается -2...-4 градуса, днем воздух прогреется до +2 градусов.

Напомним, по данным синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине в феврале этого года будет в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Ранее мы писали, что в первый день 2023 года в Украине зафиксировали 64 метеорологических рекорда. 1 января значение максимальной температуры во многих метеостанциях фиксировали в пределах +10...+20 градусов.