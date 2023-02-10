В выходные, 11 и 12 февраля, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем существенно потеплеет, однако возможны осадки в виде мокрого снега.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В субботу, 11 февраля, на большей части территории Украины ожидается около 0 °С. Лишь на юге, а также в Запорожской и Кировоградской областях воздух прогреется до +2…+4 °С. Ночь будет умеренно морозной. Ниже всего столбики термометров опустятся в Луганской, Донецкой и Харьковской областях — до -8…-10 °С. На Волыни, в Ровенской и Черкасской областях средняя ночная температура составит -3…-5 °С, в остальных регионах — около -5…-7 °С.

На западе, севере и северо-западе страны небо затянут плотные тучи, вероятен небольшой мокрый снег, поэтому водителям следует быть особенно осторожными на дорогах, а пешеходам не забывать о светоотражающих элементах на одежде. В других областях Украины будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В воскресенье, 12 февраля, в восточных и северных областях столбики термометров покажут около 0 °С. На западе и в центральных регионах ожидается +2…+3 °С, в Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях — +4…+6 °С.

В Луганской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях пройдет небольшой мокрый снег.

Прогноз погоды на 11 февраля

По данным синоптика Натальи Диденко, в выходные погода в Украине изменится, поскольку в Украину придут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег.

На юге и юго-востоке снегопады маловероятны, но ветер может усилиться. На дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее двигаться.

По данным Диденко, морозы отступят, но ночью 11 февраля температура может опускаться до -7...-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье обещают -2...-7 градусов.

Днем в Украине ожидается от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве - периодически снег с мокрым снегом, днем в воскресенье фронт поскачет дальше, осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, временами порывистый.

Ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется классическая зима со снегом и морозом.

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