В субботу, 4 марта, Украине практически повсюду усилится ветер до штормовых порывов. Порывы возможны до 15-22 метров в секунду. В воскресенье, 5 марта, похолодает на 2-5 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

4 марта в большинстве областей Украины будет преобладать сухая ветреная погода, только в северных областях пройдет небольшой мокрый снег, заявила синоптик.

Температура воздуха будет днем +3...+7 градусов, на юге и Закарпатье +6...+11.

В воскресенье ожидаются небольшие осадки. Они придут вместе с холодным атмосферным фронтом. Однако это прогнозируется в ночь с субботы на воскресенье и утром 5 марта. Уже днем в Украине существенных осадков не ожидается. При этом температура воздух снизится. Днем ожидается +1...+4 градуса, в Крыму до +6...+8.

В Киеве завтра будет сильный западный ветер. Возможен небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха ожидается +5 градусов.

В воскресенье в столице прогнозируется ветер, он поменяется на северо-западный, немного утихнет. Но днем похолодает, ожидается +2...+3 градуса. Будет без существенных осадков.

Между тем 8 марта существенно потеплеет, однако на один день, 9 марта в Киеве ночью и утром появятся умеренные осадки (преимущественно мокрый снег) и снова похолодает.

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