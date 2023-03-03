В пятницу, 3 марта, в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от +2 до -3, в Карпатах -5...-10; днем +2...+7, в Закарпатье и крайнем юге страны до +11.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура в пределах +3...+5.

Прогноз погоды на 3 марта 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что в пятницу в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода без существенных осадков. Лишь вечером в Сумской области возможен небольшой мокрый снег.

Температура воздуха в течение дня +3...+7, в южной части и Закарпатье +6...+9.

В Киеве 3 марта осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня составит около +5 градусов.

В субботу в Украине усилится ветер до штормовых порывов, а в воскресенье может быть дождь и немного похолодает.

Напомним, что харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна.

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