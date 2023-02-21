В сети публикуют видео и фото сегодняшнего снегопада в Киеве.

Тем временем Киевская государственная городская администрация вывела на дороги снегоочистительную технику. Противогололедную обработку улиц проводят около 100 единиц техники КК "Киевавтодор".

Отмечается, что в первую очередь реагенты наносят на покрытия из брусчатки, мосты, путепроводы, транспортные развязки, спуски и подъемы.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе. Известно, что 2022 год уже стал одним из самых теплых с начала измерений в 1850 году.

Также "Страна" сообщала, что сурок Тимка Третий прогнозирует наступление весны в середине марта. Предсказания погоды с помощью сурка - традиция биостанции в Гайдарах под Змиевым Харьковской области.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в феврале. Так, температура воздуха в Украине в феврале в этом году будет в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы. Синоптики прогнозируют месячное количество осадков - 29-83 мм, что в пределах нормы.