В Украине 20 февраля местами пройдет мокрый снег. Днем на юге потеплеет до +9.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Ночью в южных областях и Приазовье, днем в западных областях, вечером в Житомирской и Киевской областях дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.



Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0...-5, днем +1...+6, в Закарпатье и в южной части днем +7...+9.

По данным синоптика Натальи Диденко, неделя в Украине начнется небольшим морозом ночью и плюсовой температурой днем. В понедельник ожидается температура +2...+5, на западе и юге +4...+8, на востоке -1...+3.

Ветер сегодня северо-западный, порывистый. Утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины. Вечером ожидается мокрый снег в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской области.

В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около +2...+4. Большая часть суток - без осадков, но вечером появится мокрый снег.

Ближайшую неделю осадки будут чередоваться с солнцем, ветер будет порывистым, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но "плюсы".

По предварительным прогнозам, март начнется в Украине с потепления, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Напомним, что в Канаде сурок Фред умер во время зимней спячки и не смог предсказать погоду весной.

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