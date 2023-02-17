В пятницу, 17 февраля, в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Небольшой мокрый снег ожидается днем, в западных областях мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах местами гололед.

Температура в восточных областях днем 0...-5. На остальной территории днем +1...+6. В южной части, Львовской и Волынской областях +3...+8. В Одесской области до +11.

В Киеве днем ожидается небольшой мокрый снег. Температура +2...+4.

Прогноз погоды в Украине на 17 февраля 2023 года

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что пятница принесет мокрый снег на юго-восток, Донбасс, Запорожье. Местами мокрый снег пройдет и в северных областях. Преимущественно дождь ожидается в западной части. В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины - без осадков.

Температура воздуха сегодня будет "от зимы до весны". В течение дня в западных областях и на юге (кроме Запорожья) будет +4...+9. На востоке днем 0...-3. На остальной территории Украины ожидается 0...+3.

В Киеве 17 февраля местами мокрый снег, временами дождь. В течение дня температура воздуха будет около +2.



Напомним, что в Канаде сурок Фред умер во время зимней спячки и не смог предсказать погоду весной.

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