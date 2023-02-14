Киевлян предупреждают об опасных метеорологических явлениях в столице во вторник, 14 февраля. Из-за ожидаемых сильных порывах ветра в Киеве объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до конца текущих суток порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупреждают в военной администрации.

Также опубликована памятка, о чем нужно помнить во время сильного ветра:

плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;

держаться подальше от линий электропередач, крупных деревьев и рекламных конструкций;

не парковать автомобиль в местах, где на него может упасть что-то тяжелое.

Напомним, ранее мы писали о том, что эта неделя в Украине началась с потепления. Впрочем, в понедельник, по данным синоптиков, в некоторых регионах все же шел снег.

Также мы сообщали, что синоптики предупреждили, что на этой неделе в двух областях Украины возможно подтопление дорог и сел.