В понедельник, 13 февраля, в Украине будет облачно с прояснениями. При этом без существенных осадков

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Днем в западных и восточных областях небольшой мокрый снег. На дорогах страны местами гололед.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных, днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0...+5, в восточных областях и в Карпатах от -3 до +2.

В Киеве сегодня днем +1...+3. Без осадков.

Прогноз погоды в Украине 13 февраля 2023 года

Как пишет синоптик Наталья Диденко, днем в понедельник потеплеет до оттепели, разве что на северо-востоке ожидается где-то в пределах 0...-3.

Ожидается ветер с сильными порывами. Периодически будет кружиться мокрый снег, в южной части - без осадков.

В Киеве неделя начнется морозной ночью, до -5 градусов и теплым днем, до +2 градусов.

Возможен небольшой снег. При этом из-за ветра и влажности тепло не будет.

Напомним, что в Канаде сурок Фред умер во время зимней спячки и не смог предсказать погоду весной.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.