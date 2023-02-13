Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях на реках. В частности, на участке Верхнего Днепра с понедельника по четверг ожидается значительное затопление заводи. В этот же промежуток времени на участке Десны может затапливать пойму. Также в Броварском районе на территории Киевской области ожидаются резкие перепады уровня воды на реке Десна.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Так, с 13 по 16 февраля на участке Верхнего Днепра (в пределах страны) ожидается значительное затопление заводи, что может нарушить транспортное сообщение с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и частично затопить отдельные населенные пункты в Черниговском районе Черниговской области. Это второй уровень опасности.



С 13 по 16 февраля на участке Десны Новгород-Северский - Макошино ожидается затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области. II уровень опасности

С 13 по 16 февраля в результате сложной ледовой ситуации на устьевом участке Десны (Киевская область, Броварский район) возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,6 м за сутки, затопление поймы ниже поста Летки, не исключена вероятность начального затопления левого берега поймы у поста с. Летки при содержании льда. И уровень опасности - желтый.

Как писала "Страна", в Каховском водохранилище стремительно падает уровень воды, что угрожает безопасной работе Запорожской АЭС.

Напомним также, что ранее в реке Чернобыльской зоны стремительно поднялся уровень воды, Киевское водохранилище оказалось под угрозой.