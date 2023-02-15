В среду, 15 февраля, в Украине облачно с прояснениями. Местами потеплеет до +7.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В Сумской, восточных и юго-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах Украины, кроме южной части, местами гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем помимо западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от -2 до +3. Днем в западных и юго-западных областях +2...+7.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Облачно с прояснениями. Температура днем от 0 до +2.

Прогноз погоды на 15 февраля от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что Сретение будет в Украине пестрым, с разной погодой.

Мокрый снег с сильным ветром ожидается в восточных областях, на юго-востоке Украины, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине.

На остальной территории Украины вряд ли будут существенные осадки. В западной части даже будет солнце, ветер северных направлений – умеренный.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +1...+5, в восточной части 0...-3.



Напомним, что в Канаде сурок Фред умер во время зимней спячки и не смог предсказать погоду весной.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.