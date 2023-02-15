В четверг, 16 февраля, сильных осадков в Украине не ожидается. Ночью ожидаются морозы до -7...-12 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

"Температура воздуха ночью будет опускаться до -2...-7 градусов, а в восточных областях - до -7...-12 градусов. В течение дня потеплеет до 0...+3 градусов, в западных областях до +4...+8 градусов. На востоке будет холоднее -1...-4 градуса" - пишет Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, в Киеве 16 февраля будет сухая свежая погода. Ночью до 3 градусов мороза, днем ​​до 3 градусов тепла.

Напомним, харьковский сурок Тимка ІІІ прогнозирует наступление весны в середине марта. Предсказания погоды с помощью сурка - традиция биостанции в Гайдарах под Змиевым Харьковской области. С 2004 года сурки помогают ученым предсказывать приход весны, Тимка - уже третий сурок, за которым наблюдают ученые. Тимка более полугода был в оккупации РФ в селе Нестеровка Харьковской области, затем село освободили.

Также мы писали, что американский сурок Фил предсказал нескорое наступление весны в США. Согласно американской традиции, если 2 февраля выходя из норки сурок видит свою тень, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Именно так и произошло на церемонии 2023 года в Панксатони.