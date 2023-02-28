ГБР заявляет о задержании кадровика одной из бригад ТРО, который за взятки переводил военных с передовой в тыл.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики говорят, что задержали начальника группы персонала во время получения очередной взятки на более чем 1,2 млн гривен. Эти деньги ему собрали 14 потенциальных кандидатов на перевод в тыловую часть - с каждого по 75 тыс. гривен.

Еще одному военному за 180 тысяч гривен кадровик обещал содействовать в непривлечении его к уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений.

Ранее мы писала о коррупционных схемах в ВСУ. В некоторых частях за 10-15 тысяч гривен солдат или сержант может "купить" возможность не быть направленным на передовую. А за половину суммы "боевой" надбавки в 100 тысяч гривен числиться на передовой, но на самом деле служить на второй или третьей линиях фронта.

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