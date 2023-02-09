На прошлой неделе в Одесской области случился громкий скандал с офицером Нацгвардии, которого задержали по подозрению в вымогательстве похоронных выплат у вдов погибших на войне бойцов.



Правоохранители задержали заместителя командира батальона Нацгвардии с поличным во время получения первого транша в 150 тысяч гривен. Но сумма требуемой взятки была намного больше: он вымогал десять процентов от гарантированных государством выплат вдове погибшего в Мариуполе нацгвардейца.

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, на офицера ранее уже поступали жалобы по поводу вымогательства "десятины" у семей погибших. Известно о как минимум четырех таких случаях.

Если учитывать, что выплаты в связи с гибелью военных составляют в среднем около 10 миллионов гривен в зависимости от количества членов семьи, то офицер хотел получить миллион гривен с каждой из семей.

"При выплате похоронных выплат в случае гибели бойца ВСУ в бою в воинских частях должны оформлять огромное количество разных документов. Например, на сумму выплат существенно влияет обстоятельство, было ли выдано погибшему солдату, сержанту или офицеру "бойве розпорядження" - боевое распоряжение. Если нет, то гибель может считаться не на поле боя. Сумма существенно снижается. Также в финансовых управлениях частей часто бывают проверки по выплатам (разным, не только похоронным: по ранениям, боевым надбавкам, отпускным, подъемным и т.д.). И если ревизия находит переплаты, то это чревато даже уголовным производством для сотрудников финчастей ВСУ. Поэтому военные сотрудники финчасти, как правило, руководствуются принципом: лучше не доплатить, чем переплатить. В итоге получается так, что командир становится ключевым в финансовых отношениях с личным составом части. Что касается случая с похоронными выплатами в Измаиле, командир, скорее всего, предложил вдовам некое упрощение порядка рассмотрения выплат за погибших. За отдельную плату", – сказал "Стране" одесский адвокат Валерий Судаков, который с начала войны оказывает юридическую помощь бойцам ВСУ.

Вымогательство денег со вдов погибших бойцов – один из самых вопиющих, но далеко не единственный пример махинаций с выплатами в армии.

Украинские военные рассказали "Стране", что вымогательство – это явление в украинской армии не повсеместное. Многое зависит от комсостава и его отношения к бойцам.

Но в некоторых частях оно присутствует. Например, за 10-15 тысяч гривен солдат или сержант может "купить" возможность не быть направленным на передовую. А за половину суммы "боевой" надбавки в 100 тысяч гривен числиться на передовой, но на самом деле служить на второй или третьей линиях фронта.

За взятку от 20 тысяч гривен можно получить отпуск. Интересно, что несмотря на то, что отпуск положен всем военнослужащим, на практике это правило не всегда соблюдается. И поэтому военные вынуждены платить взятки за отдых и свидание с семьей.

Кроме того, есть случаи, когда деньги вымогают просто за то, чтобы получать положенное денежное довольствие.

Например, военные находятся на линии фронта, но при этом не получают положенные 100 тысяч гривен, а платят им, как в тылу. Командиры ссылаются на бюрократическую волокиту, задержку с документами, говорят, что вопрос решается, но за ускорение решения нужно доплатить.

Военные, которые столкнулись с коррупцией и вымогательством, отмечают, что обращения с жалобами на начальство результата не дают. Более того, часто после жалоб солдат и сержантов начинают "прессовать", "вешать" на них обвинения в невыполнении приказов, в самовольной отлучке и прочих нарушениях.

"Очень тяжело в современных условиях оказывать правовую помощь нашим военнослужащим. Огромное количество беспредела, преступной халатности и злоупотреблений должностным положением, умышленные невыплаты "боевых" и даже вообще всего денежного довольствия. Заведомо неправдивые приказы о СЗЧ (самовольное оставление части – Ред.), отказ в предоставлении надлежащей медицинской помощи. Это в основном касается мобилизованного рядового и сержантского состава. Часто мотивы – личные конфликты, откровенный криминал в виде вымогательства. Угроза убийства в виде: смотри, граната случайно рядом взорвется. Даже рукоприкладство со стороны офицеров", - пишет на своей странице в ФБ адвокат Валерий Судаков.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как до войны в Нацгвардии и ВСУ с одобрения командиров вымогали деньги у солдат.

Мы также сообщали, что в Украине мошенники предлагают родственникам пропавших военных помощь в их поиске за деньги.