На Днепропетровщине разоблачили информатора, который за деньги отправлял врагу данные о расположении ВСУ
В Днепропетровской области сотрудники прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.
По данным следствия, в сентябре 2022 года житель одного из поселков Синельниковского района систематически собирал и посылал врагу через мессенджер Viber данные о расположении военнослужащих ВСУ. В его сообщениях содержались фото мест дислокации украинских защитников и военной техники на территории района.
"За свои "услуги" мужчина получал денежное вознаграждение на банковскую карту. Во время санкционированного обыска по месту жительства информатора изъят телефон. В нем содержались доказательства, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.
В настоящее время информатор находится под стражей.
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