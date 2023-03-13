В Днепропетровской области сотрудники прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, в сентябре 2022 года житель одного из поселков Синельниковского района систематически собирал и посылал врагу через мессенджер Viber данные о расположении военнослужащих ВСУ. В его сообщениях содержались фото мест дислокации украинских защитников и военной техники на территории района.

"За свои "услуги" мужчина получал денежное вознаграждение на банковскую карту. Во время санкционированного обыска по месту жительства информатора изъят телефон. В нем содержались доказательства, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

В настоящее время информатор находится под стражей.

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