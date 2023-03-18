В Министерстве обороны Украины заявили, что без подготовки мобилизованные под Бахмут не отправляются.

Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, такое утверждение - "российский нарратив", и все мобилизованные, которые не проходили военную службу, сперва едут в учебные центры.

"В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", - объясняет она.

Но если без навыков владения оружием и подготовки солдата направили на передний край, нужно позвонить на телефоны горячей линии (0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99), назвать ФИО, номер воинской части, а также кто давал направление.

Отметим, что ранее комбат 46 бригады с позывным "Купол" рассказал американским СМИ, что в его батальон поступают неподготовленные бойцы, которые "боятся звука выстрела", "бросают все и бегут".

После этих заявлений комбата сняли с должности.

"Страна" детально разбиралась в истории с "Куполом" в отдельном материале.

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