В Украине мужчины, осужденные за уклонение от мобилизации, позже могут быть мобилизованы, несмотря на наличие уголовной статьи за уклонение.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос "Судебно-юридической газеты".

"Согласно пункту 10 статьи 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" по результатам медицинского осмотра гражданин Украины может быть взят на военный учет, несмотря на то, что он ранее был приговорен к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания", - говорится в ответе.

В этом случае исключение - ранее приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Таких на учет ставить не будут.

А уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением.

То есть, в теории всех осужденных за нетяжкие преступления могут мобилизовать.

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