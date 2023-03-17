Наиболее ожесточенные бои идут в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного, эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Об этом заявил в пятницу, 17 марта, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center в своем Telegram-канале.

"Фактически по всей восточной линии фронта враг проводит наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в глубину их боевых порядков. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного. Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются", – сказал Сырский.

Он подчеркнул, что армия РФ задействовала все свои мощности и пытается прорвать оборону в нескольких направлениях и полностью окружить город.

"Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несет огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха. К сожалению, и мы имеем потери, но гораздо меньшие", - заявил Сырский.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, в Бахмуте идут постоянные позиционные бои.

Также "Страна" сообщала, что в ВСУ рассказали, что оборона Бахмута нужна для подготовки к наступлению.