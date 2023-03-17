В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 17 марта. Сообщается, что украинские войска отбили атаки под Авдеевкой и Марьинкой, в Бахмуте идут постоянные позиционные бои.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. На Бахмутском направлении идут постоянные позиционные бои в Бахмуте. Также ВСУ отразили атаки в районах Клещеевки и Ивановского.
  2. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ безуспешно наступала в направлении Каменки, Невельского, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
  3. На Купянском и Лиманском направлениях россияне также безуспешно пытались прорвать оборону украинской армии.
  4. На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия обороняется.
  5. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Россияне продолжают осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.
  6. Армия РФ нанесла 19 авиаударов и совершила 26 обстрелов из РСЗО.
  7. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 марта 2023 года

 Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 марта 2023 года

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