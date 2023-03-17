Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 марта, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки отдельно остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта, но о каких именно участках идет речь - не сообщается.

Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Главнокомандующий ВСУ проинформировал об общей ситуации на фронте, командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на своих направлениях. Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе.

Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.