Наступление Украины на фронте ожидается в конце весны, в мае. Киев еще не определился со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на официальных лиц США.

Издание приводит возможные сценарии наступления Украины:

продвинуться на юг через Херсон в Крым,

двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост в Крым (то есть примерно в сторону Бердянска).

По словам официальных лиц, первый вариант нереалистичен, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил.

По словам чиновников, второй вариант - с ударом против сухопутного моста в Крым - более вероятен.

Публично высокопоставленные чиновники заявляют, что от Зеленского зависит, когда и где начать новое наступление. А также - оставаться ли в Бахмуте или отступить оттуда.

"Мы создаем боевую мощь до такой степени, что, по нашему мнению, это даст им возможность изменить динамику на поле боя, в какой-то момент продвижения вперед, какой бы он ни был", - заявил на встрече Контактной группы по Украине шеф Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом.

Также мы сообщали, что недавно Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ уже "не за горами".